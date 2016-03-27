Марсьяль: «Смеюсь, когда ван Гаал кричит на меня»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль рассказал о том, что на тренировках команды крики главного тренера Луи ван Гаала в свой адрес он воспринимает с улыбкой.

«Он пронзительно кричит на меня. Я от этого начинаю смеяться, потому знаю, что это для моего же блага. Он очень жесток со мной, и это именно то, что мне нужно», – отметил французский форвард.

В текущем розыгрыше английской Премьер-лиги Марсьяль 24 раза выходил на поле в составе «МЮ». На счету француза семь голов и четыре результативные передачи.