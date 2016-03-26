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    Табарес: «Команда – это не только Суарес, но и еще 10 игроков»

    Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес после отборочного к ЧМ-2018 матча 5-го тура КОНМЕБОЛ против Бразилии (2:2) подчеркнул значимость для команды нападающего Луиса Суареса. Напомним, данная встреча стала первой для уругвайца после длительной дисквалификации.

    «Когда мы начинали отборочный цикл без него, я сказал болельщикам, что после его возвращения у нас появится настоящее подкрепление. Ни одна другая команда в турнире не имеет такого опытного и зрелого игрока, как он.

    Команда – это не только Суарес, но и еще 10 человек, однако он очень важен для нас», – отметил Табарес.

    Источник: Goal.com

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    26.03.2016 17:17
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