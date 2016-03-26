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    Преступники ограбили дом Бакки и угнали его автомобиль

    Дом нападающего «Милана» Карлоса Бакки подвергся ограблению. Сообщается, что неизвестные проникли в виллу колумбийца, располагающуюся неподалеку от Милана, и унесли оттуда ювелирные украшения. Кроме того, грабители угнали автомобиль футболиста – Porsche Cayenne.

    На данный момент Бакка находится в расположении сборной Колумбии и должен принять участие в отборочном к ЧМ-2018 матче 6-го тура с Эквадором. После чего игрок отправится в Милан, чтобы оценить убытки.

    Источник: Football Italia

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    26.03.2016 15:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 26 марта 2016, 18:58

      Наверное всё-таки обокрали, ага, ограбить можно только человека.

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