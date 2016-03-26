Преступники ограбили дом Бакки и угнали его автомобиль

Дом нападающего «Милана» Карлоса Бакки подвергся ограблению. Сообщается, что неизвестные проникли в виллу колумбийца, располагающуюся неподалеку от Милана, и унесли оттуда ювелирные украшения. Кроме того, грабители угнали автомобиль футболиста – Porsche Cayenne.

На данный момент Бакка находится в расположении сборной Колумбии и должен принять участие в отборочном к ЧМ-2018 матче 6-го тура с Эквадором. После чего игрок отправится в Милан, чтобы оценить убытки.