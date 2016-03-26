Йерро: «Роналду готов душу продать за «Реал»

Тренер «Реала» Фернандо Йерро заявил, что при выборе лучше среди нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и форварда «сливочных» Криштиану Роналду он выберет португальца.

– Месси или Роналду?

– Роналду! Я за Роналду, ведь я хорошо его знаю. Знаю, что этот игрок значит для «Реала», знаю, что «Реал» значит для него. Криштиану – амбициозный и невероятно преданный игрок, который готов душу продать за «сливочных». За свою длинную карьеру я никогда не видел, чтоб человек, у которого есть все, так отдавался любимому делу. В своем возрасте он бегает как мальчик и работает за десятерых. Про Месси могу сказать, что если и есть в мире хоть один человек, которому не нравится Лео, то ему, определенно, не нравится и футбол.