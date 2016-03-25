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    Бекхэм хочет видеть Роберто Карлоса на посту наставника «Майами»

    Экс-защитник «Реала» Роберто Карлос может продолжить тренерскую карьеру в США, где его хочет видеть бывший одноклубник Дэвид Бекхэм, являющийся президентом «новорожденного» клуба из Майами. Команда из штата Флорида может начать свои выступления в МЛС уже в следующем году,

    Напомним, в настоящее время Карлос возглавляет индийский клуб «Дели Дайнамос», исполняя обязанности играющего тренера.

    Сообщается, что изначально Бекхэм приглашал на должность главного тренера бывшего партнера по «Манчестер Юнайтед» Пола Скоулза, но последний ответил отказом.

    Источник: AS

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    25.03.2016 20:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +377

      bringing 25 марта 2016, 22:56

      Если так,то будет что то интересное

      0
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    • ...
      Рейтинг: +78

      msbleff 25 марта 2016, 22:34

      к Бекхэму все звездные новички поедут карьеру завершать, уверен на 100%

      1
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    • ...
      Рейтинг: +161

      Pablo Aimar 25 марта 2016, 20:29

      всё,кто по кайфу

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