Хиддинк: «То, чему научил нас Кройфф, до сих пор актуально, как и 40 лет назад»

Главный тренер «Челси» Гус Хиддинк высказался о смерти легенды мирового футбола Йохана Кройффа. Напомним, 68-летний голландец скончался 24 марта от рака легких.

«Я глубоко опечален новостями о кончине Йохана. Во-первых, я потерял друга, я много лет хорошо знал его, мы вместе были в Голландии и Испании. Йохан был великим человеком, он всегда оставался доступным для окружающих, к нему всегда можно было подойти. Его влияние на игру, как в бытность игроком, так уже и тренером, трудно переоценить. Нам будет его очень не хватать, и футбол навсегда останется в долгу у этого гения. То, чему он учил нас, до сих пор актуально, как и 40 лет назад», – отметил Хиддинк.