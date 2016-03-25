Гилерме может сменить «Локомотив» на «Спартак» или «Динамо»

Голкипер сборной России и «Локомотива» Гилерме летом может попрощаться с железнодорожниками.

Как сообщает источник, футболист покинет «Локомотив» во время ближайшего трансферного окна, хотя его действующее соглашение с клубом рассчитано до конца сезона-2016/17.

На сегодняшний день в услугах футболиста заинтересованы два других московских клуба: «Динамо» и «Спартак».