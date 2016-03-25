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    Гилерме может сменить «Локомотив» на «Спартак» или «Динамо»

    Голкипер сборной России и «Локомотива» Гилерме летом может попрощаться с железнодорожниками.

    Как сообщает источник, футболист покинет «Локомотив» во время ближайшего трансферного окна, хотя его действующее соглашение с клубом рассчитано до конца сезона-2016/17.

    На сегодняшний день в услугах футболиста заинтересованы два других московских клуба: «Динамо» и «Спартак».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.03.2016 09:50
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    Комментарии18
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      Рейтинг: -32

      Spartak Moscow Official 27 марта 2016, 12:29

      Мало кто об этом знает, но фактор Реброва в команде очень положительно сказывается на боевом духе в целом. Пусть Артём вратарь не наивысшего уровня, зато возбудить в игроках мотивацию победить он умеет.

      1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 26 марта 2016, 10:17

      Интересно, на сколько Гильерме подорожал с новым паспортом? И как, военный билет ему тоже выдали?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +333

      AndresLoko 25 марта 2016, 18:25

      чушь полнейшая..

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 25 марта 2016, 15:18

      а смысл в чем?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -130

      калач 25 марта 2016, 14:46

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      все бегут из Пищевика, оно и не удивительно

      -4
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      ...
      Рейтинг: +24

      Amo_Pectora > калач 25 марта 2016, 16:16

      Что?? пищевик- это спартак, а тут речь идет об уходе из локо
      Ска, бесит когда даже самую простую информацию человек понять не может

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +201

      ajoq 25 марта 2016, 13:18

      Лучше б Митриюшкина в раму

      2
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      Рейтинг: +377

      bringing 25 марта 2016, 13:17

      А Василий Березуцкий в Ливерпуль !... *Я тоже умею всякую шляпу писать...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +312

      Zly 25 марта 2016, 13:05

      Один уже ушел из "Локо" в "Спартак" за трофеями.

      3
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      Рейтинг: +31

      Syavko0261 25 марта 2016, 12:42

      Автор юморист , сходи в квн поиграй что ли , откуда такие факты ??? где источник ??? можно на лавочке такие сплетни рассказывать

      2
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      Рейтинг: +89

      Rustam aka OkS 25 марта 2016, 12:28

      Жирную утку подкинули журналюги)))

      4
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