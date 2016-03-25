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    Инсинье: «Матч получился хорошим»

    Нападающий сборной Италии Лоренцо Инсинье жалеет о том, что его команда не смогла победить в товарищеском матче с Испанией (1:1). Несмотря на это, футболист остался доволен игрой своей команды.

    «Матч получился хорошим. Жаль, что не удалось добиться победы. Италия действовала интенсивно. Я горжусь тем, что надеваю футболку национальной команды. Для меня это очень важно. Сейчас мы должны продолжать работать, выполняя задачи тренера. На чемпионате Европы сделаем все, чтобы пройти как можно дальше», – сказал он.

    Напомним, что именно Инсинье забил единственный мяч в ворота испанской сборной.

    Источник: Tuttomercatoweb

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    25.03.2016 06:56
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