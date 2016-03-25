Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Денисов: «Можем стать чемпионами»

    Защитник московского «Локомотива» Виталий Денисов уверен, что у его команды есть шансы стать чемпионом РФПЛ в текущем сезоне.

    «Реально ли догнать ЦСКА и «Ростов»? Почему нет? Нам еще играть с этими командами. До конца чемпионата девять туров, нам предстоит встретиться и с аутсайдерами, они тоже «укусить» могут. Главное же сейчас — во всем отталкиваться от собственных результатов и игры. Цели у нас самые высокие.

    Первое место? Конечно, мы держим это в уме, но сейчас важно выигрывать каждый отдельный матч», — приводит слова Денисова издание «Гудок».

    Сейчас «Локомотив» идет третьим в турнирной таблице, отставая от лидирующего ЦСКА на пять очков.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.03.2016 06:06
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 26 марта 2016, 15:56

      Можешь и дальше держать это в уме

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      1825710 26 марта 2016, 11:33

      если заикнулись о первом месте то всё начнут сливать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 26 марта 2016, 10:28

      Приезжайте в Ростов,ещё наваляем))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 25 марта 2016, 11:55

      Если третье возьмём, я буду считать сезон удачным.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 25 марта 2016, 08:49

      ПРОВОДНИЦЫ ТОЖЕ ХОТЯТ)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > REDWHITE_ 25 марта 2016, 09:20

      Ну, у Локомотива бесспорно больше шансов, чем у ФКСМ.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      Витус Беринг 25 марта 2016, 08:40

      От поросячих заразился ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > Витус Беринг 25 марта 2016, 09:22

      Безусловно.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -14

      карасевщинa 25 марта 2016, 08:33

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      молчал бы, отскочили с безбородовым, и то только потому что он отстаивал интересы зенита

      -4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > карасевщинa 25 марта 2016, 09:22

      Клёво. Ты такой нытик, плакса и горемыка - что сразу ясно: с таким бабским завистливым характером чемпионами никогда не становятся.

      Продолжай, ищи заговоры. Это тебя, лузера, утешит.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > карасевщинa 25 марта 2016, 10:41

      Ещё про Газпром забыл сказать, что всё куплено

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11