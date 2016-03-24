Клопп хочет видеть Лукаса Моуру в «Ливерпуле»

Полузащитник «ПСЖ» Лукас Моура может продолжить свою карьеру в «Ливерпуле».

Как сообщает источник, главный тренер красных Юрген Клопп заинтересован в переходе бразильского хавбека в стан мерсисайдсев ближайшим летом и считает его приоритетной трансферной целью клуба. Также отмечается, что наставник «Ливерпуля» лично присутствовал на ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов между «Челси» и «ПСЖ», где лишний раз впечатлился игрой южноамериканца.

В текущем сезоне Лукас провел 44 игры за «ПСЖ», в которых отметился десятью забитыми голами и пятью результативными передачами. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 23-летнего полузащитника в 35 миллионов евро.