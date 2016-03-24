Отбор ЧЕ-2017. Молодежная сборная России дома сыграла вничью с Азербайджаном

В матче отборочного турнира чемпионата Европы 2017 года молодежная сборная России на своем поле не сумела обыграть сверстников из Азербайджана. Россияне пропустили первыми в самом начале второго тайма, но сумели отыграться и выйти вперед усилиями защитника Ильи Зуева и полузащитника Дмитрия Баринова, однако преимущество в счете подопечные Николая Писарева удержать не смогли.

Отборочный турнир ЧЕ-2017

Россия (мол.) – Азербайджан (мол.) – 2:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Мадатов, 46; 1:1 – Зуев, 51; 2:1 – Баринов, 56; 2:2 – Мамедов, 59.

Россия: Бородько, Караваев, Куфтин, И.Зуев, Живоглядов, Баринов, Зобнин, Петров (Гулиев, 61), Ефремов (А.Зуев, 77), Ташаев (Корян, 70), Шейдаев.