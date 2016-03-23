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    Матч Бельгия – Португалия может быть отменен из-за угрозы теракта

    Товарищеская встреча сборных Бельгии и Португалии, которая запланирована на 29 марта, может не состояться, сообщает DH.

    Напомним, что вчера в Брюсселе прогремело несколько взрывов в аэропорту и метро, в результате чего погибло 34 человека, а более 200 получили ранения. Матч должен проходить именно в этом городе, однако местные правоохранители опасаются того, что террористы могут готовить очередные атаки.

    Напомним, что бельгийская команда отменила две тренировки, запланированные на вчера и сегодня.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.03.2016 10:10
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 23 марта 2016, 12:12

      Бельгии не нужно бояться.
      Знаете, какой у неё защитник?!!
      Вот, на фото в центре, в розовом - комиссар брюссельской полиции
      s019.radikal.ru/i603/1504/c5/45844e7920d3.jpg

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      Рейтинг: +244

      Grelas 23 марта 2016, 10:46

      А вот отменять как раз таки и не стоит - это будет означать маленькую победу террористов. Усилить меры безопасности - да, перевернуть на изнанку весь город - да, но отменять матч не стоит.

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      Рейтинг: +244

      Grelas > DeStar 23 марта 2016, 11:46

      Мы ведь как-то провели Олимпиаду? При этом не оставили без надзора и остальные города и объекты, хотя угроза тер. опасности была очень высока. Пусть перенимают опыт у нас, если мы конечно захотим им делиться.

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      Рейтинг: +244

      Grelas > Рулон Обоевъ 23 марта 2016, 12:24

      Тут вы правы, боюсь, что наше поколение успеет увидеть закат европейской цивилизации.

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