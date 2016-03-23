Мини-футбол. Россия уверенно победила в Минске

Сборная России со счетом 4:1 обыграла Белоруссию в первом стыковом матче квалификации Чемпионата мира-2016.

К 8-й минуте наша команда оформила двукратное преимущество. Сначала Робиньо оказался первым на добивании после розыгрыша углового, а затем Сергей Абрамов украсил поединок ударом в верхний угол.

Хозяева встрепенулись голом ветерана Александра Черника, но еще до перерыва пропустили вновь, когда позволили пробить Дмитрию Лыскову со средней дистанции. После перерыва белорусы владели территориальным преимуществом, но извлечь из этого выгоды не сумели, а на 34-й минуте Абрамов после скидки Афанасьева оформил дубль. Получив комфортный задел, тренерский штаб сборной России дал возможность проявить себя всем футболистам, заявленным на матч.

В итоге – 4:1. Ответная встреча пройдет 12 апреля в Тюмени, именно там и будет окончательно определено, кому из двух команд ехать на чемпионат мира в Колумбию в сентябре 2016 года.

Чемпионат мира-2016.

Квалификационный этап. Плей-офф.

Первый матч. Минск, ДС «Уручье»

Белоруссия – Россия – 1:4 (1:3)

Россия: Слемзин, Поддубный (вр) – Переверзев (к), Эдер Лима, Антошкин, Робиньо, Абрамов, Шаяхметов, Лысков, Давыдов, Ромуло, Батырев, Афанасьев, Фахрутдинов.

Голы: Черник, 10 (1:2) – Робиньо, 3 (0:1), Абрамов, 8 (0:2), 33 (1:4) Лысков, 12 (1:3)

Результаты остальных матчей:

Щецин. Польша – Казахстан – 1:1

Голы: Жаманкулов, 3 (0:1) – Миколаевич, 39 (1:1)

Мишкольц. Венгрия – Италия – 0:3

Голы: Мерлим, 22 (0:1), 33 (0:3), Фортино, 23 (0:2)

Нитра. Словакия – Украина – 0:6

Голы: Грицина, 14 (0:1), 23 (0:3), 32 (0:6), Киселев, 16 (0:2), Борсук, 27 (0:4), Журба, 28 (0:5)

Альмере. Голландия – Азербайджан – 1:5

Голы: Эль Ганнути, 9 (1:1) – Амадеу, 4 (0:1), 28 (1:4), Финео, 12 (1:2), Аугусто, 27 (1:3), Борисов, 30 (1:5)

Марибор. Словения – Испания – 1:0

Голы: Фетич, 18

Белград. Сербия – Португалия – 1:2

Голы: Перич, 25 (1:2) – Матуш, 11 (0:1), Кардинал, 14 (0:2)

Ответные матчи пройдут 12 апреля. Семь победителей пар получат путевки на Чемпионат мира, который в сентябре 2016 года примет Колумбия.