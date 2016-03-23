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    Доменек: «Я никогда не пользовался астрологией, выбирая игроков для сборной»

    Бывший главный тренер сборной Франции Раймон Доменек прокомментировал слухи о том, что он не вызвал Робера Пиреса на ЧМ-2006 из-за астрологии.

    «Когда я начал изучать астрологию, я прочитал книгу «Астрология в образовании», где говорилось, что нельзя воспитывать ребенка-козерога так же, как ребенка, родившегося под знаком близнецов. Это поразило меня.

    Я сказал себе: «Это правда, что нельзя управлять разными людьми одинаково, для каждого нужно искать свой подход». Вот для этого я и использую астрологию.

    Я никогда не пользовался ей, выбирая игроков для сборной Франции. Никогда», – рассказал Доменек.

    Источник: The Guardian

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    23.03.2016 01:18
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +78

      Federalll 23 марта 2016, 01:21

      Бывший главный тренер сборной Франции Раймон Доменек прокомментировал слухи о том, что он не вызвал Робера Пиреса на ЧМ-2006 из-за астрологии.
      Так звезды сошлись... )))

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