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    15 апреля станет известно решение Федерации футбола Франции по участию Бензема на Евро

    В апреле станет известно, сможет ли нападающий «Реала» Карим Бензема принять участие в чемпионате Европы в составе сборной Франции.

    Сообщается, что на ближайшие недели запланирована встреча президента Федерации футбола Франции Ноэля Ле Гре с Бензема, на которой при участии юрисконсультов будет обсуждаться дело футболиста. По информации источника, Ле Гре вынесет решение 15 апреля.

    Напомним, участие Бензема в матчах сборной находится под вопросом из-за того, что футболист оказался замешан в деле о шантаже Матье Вальбуэна.

    Источник: Twitter

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    22.03.2016 22:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +78

      Federalll 22 марта 2016, 23:00

      После его гола в ворота Севильи думаю решать будет легче )))

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