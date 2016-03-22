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    Комитет по этике ФИФА начал расследование по поводу получения Германией права провести ЧМ-2006

    Комитет по этике ФИФА завел дело, касающееся победы Германии на выборах страны-хозяйки чемпионата мира 2006 года. Отмечается, что в начатом расследовании фигурируют имена Франца Беккенбауэра, возглавлявшего заявочный комитет, и бывшего президента федерации футбола Германии Вольфганга Нирсбаха.

    Ранее в СМИ появилась информация о том, что заявочный комитет «Германия-2006», который возглавлял Франц Беккенбауэр, подозревается в подкупе голосов четырех представителей Азии в исполнительном комитете ФИФА.

    Источник: ФИФА

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    22.03.2016 18:47
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +78

      Federalll 22 марта 2016, 23:36

      Комитет по этике ФИФА начал расследование по поводу получения Германией права провести ЧМ-2006.
      По результатам расследования вынесено предписание переиграть его... в Англии УРА - у нас будет наконец ЧМ - прыгали и радовались альбионцы

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      Рейтинг: +429

      proеzd2 22 марта 2016, 19:04

      десять лет прошло !

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