«Реал» готовит для Бэйла новый контракт с зарплатой в 20 миллионов

«Реал» планирует предложить полузащитнику Гарету Бэйлу новое соглашение, рассчитанное до 2021-го года. Напомним, действующий контракт футболиста действителен до 2019-го года.

«Сливочные» намерены увеличить не только срок соглашения, но и зарплату валлийца. Как сообщает источник, прирост ожидается внушительный – с девяти до 20-ти миллионов евро в год.

Если такое действительно произойдет, то Бэйл встанет в один ряд с Криштиану Роналду, чей оклад в «Реале» на данный момент составляет именно 20 миллионов. Руководство мадридского клуба готово пойти на такой серьезный шаг из-за интереса к полузащитнику со стороны других европейских топ-клубов.