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    Бегович: «Моуринью пришлось отвечать за неудачи клуба»

    Голкипер «Челси» Асмир Бегович настаивает, что Жозе Моуринью уволили не из-за того, что он «потерял раздевалку».

    «Не думаю, что он «потерял раздевалку». Даже в самом конце мы добивались неплохих результатов.

    Поражение от «Лестера» стало последней каплей. Результаты были недопустимы для команды нашего уровня – мы должны выигрывать в каждом матче несмотря ни на что. Кто-то должен был ответить за неудачи, и этим кем-то стал тренер», – сказал Бегович.

    Отметим, что а последнее время португальца сватают в другие английские клубы, среди которых «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».

    Источник: Daily Star

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    21.03.2016 18:13
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