Пеллегрини: «Поражение в дерби огорчает, но я доволен настроем игроков»

Главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини после поражения в матче 31-го тура АПЛ от «Манчестер Юнайтед» (0:1) поделился мнением о чемпионской гонке.

«Мы остаемся на четвертом месте, а на кону еще 24 очка. Мы должны направить усилия на следующий матч.

Поражение в дерби огорчает, но я доволен настроем игроков. Они знают главную задачу и намерены финишировать как можно лучше.

Сегодня «МЮ» не был лучше нас. Нельзя было пропускать первыми. У «МЮ» было всего несколько моментов, один из них завершился решающим голом», – отметил Пеллегрини.

Напомним, что «горожане» отстают от лидера АПЛ «Лестера» на 15 очков.