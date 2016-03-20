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    Рахимов: «Иванов заслужил вызов в сборную России»

    Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов отметил, что вызов хавбека грозненцев Олега Иванова в сборную России является вполне заслуженным ввиду прогресса футболиста.

    «Я вижу Олега каждый день, знаю, что он умеет. Он добавил в том аспекте, в котором отставал – стал больше отрабатывать в обороне, делать это тактически грамотно, чаще вступать в отбор.

    Его игра стала более сбалансированной, все-таки креатива в его действиях всегда хватало. Так что я считаю, что его вызов заслужен», – сказал Рахимов.

    Источник: «Матч ТВ»

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    20.03.2016 22:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 20 марта 2016, 23:44

      Толку будет не больше, чем от Семьёнова, ага.

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