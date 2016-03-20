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    «Манчестер Юнайтед» выплатит Моуринью 20 миллионов, если не заключит с ним контракт весной

    Известный специалист Жозе Моуринью все ближе к подписанию контракта с «Манчестер Юнайтед», который в настоящий момент возглавляет Луи ван Гаал. Стало известно, что португальский специалист подписал предварительный контракт с манкунианцами.

    По условиям соглашения Моуринью получит 6,5 миллионов евро, если контракт не будет заключен в апреле, а если соглашение не будет достигнуто и в мае, общая сумма выплат приблизится к 20 миллионам.

    При этом если Моуринью сам откажется подписывать контракт, он в свою очередь должен будет выплатить определенную сумму в казну «красных дьяволов».

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.03.2016 09:43
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 21 марта 2016, 05:44

      хрень какая то

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 20 марта 2016, 10:55

      Вот из таких моментов и рождаются анекдоты.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +333

      AndresLoko 20 марта 2016, 10:46

      бредовая новость,

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 20 марта 2016, 10:32

      Че за бред??? Там вообще чтоль конченые дибилы сидят в руководстве МЮ, чтоб такой предварительный контракт подписать?!

      7
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    • ...
      Рейтинг: +78

      msbleff 20 марта 2016, 10:23

      гениальная схема. 20лямов за спойлеры считай получит))))))))))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 20 марта 2016, 10:12

      Хитёр, жучара

      2
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