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    Спаллетти: «Интер» сыграл хорошо, а мы – даже лучше»

    Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти поделился впечатлениями после матча 30-го тура Серии А против «Интера» (1:1).

    «Мы слишком легко отдали мяч этим вечером. Мы не владели мячом так хорошо, как в других матчах.

    «Интер» сыграл хорошо, забив первый гол, но мы сыграли даже лучше, когда сумели отыграться.

    Это была отличная игра двух топ-команд. Думаю, публике понравилось.

    Мы всегда стремимся контролировать игру. Сегодня мы хорошо отреагировали на пропущенный гол, и это очко очень важно для нас», – сказал Спаллетти.

    Источник: Twitter

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    20.03.2016 01:22
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