Марсьяль: «Я считаю АПЛ лучшей лигой мира»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль уверен, что переезд в АПЛ пойдет на пользу его карьере.

«Я всегда был таким, мнения других людей на меня не влияют. Когда у меня не получается забить, я очень злюсь на себя. Я всегда был таким. Переход в «МЮ» получился стремительным, но я не терял рассудка и думал только об игре. В АПЛ выше требования, если сравнивать ее с Лигой 1. Я считаю АПЛ лучшей лигой мира и хочу оставаться здесь как можно дольше.

Здесь особая атмосфера, люди дышат футболом. Только в «МЮ» я понял, насколько силен физически, в «Монако» этого ощущения не было. Думаю, тренер в меня верит, а я стараюсь следить за собой и всегда держать себя в форме», — сказал француз.

В нынешнем сезоне Марсьяль забил семь голов в 23-х матчах АПЛ.