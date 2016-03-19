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    Билич: «Мысли о положении в таблице – это лишнее»

    Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич оценил турнирное положение команды перед матчем 31-го тура АПЛ против «Челси».

    «Эта игра будет такой же, как все остальные. В ней будут разыграны три очка, и никакого дополнительного давления мы не чувствуем.

    Разумеется, лучше бороться за попадание в топ-четверку, чем вести борьбу за выживание или болтаться в середине таблицы. К таким результатам мы всегда должны стремиться.

    Мы не следим за положением в таблице и не думаем о том, что будет, если эти выиграют, а те сыграют вничью. Об этом мы думали бы, если бы боролись за выживание, а при нашей нынешней ситуации такие мысли – это просто лишнее давление и бремя», – сказал Билич.

    Сейчас «Вест Хэм» находится на пятом месте, отставая на два балла от идущего четвертым «Манчестер Сити». Матч «Челси» – «Вест Хэм» состоится в субботу, 19 марта. Начало – в 18:00 по московскому времени.

    Источник: Goal.com

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    19.03.2016 01:28
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