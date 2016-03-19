Бенитес: «Матч с «Сандерлендом» – это и дерби, и возможность подняться в таблице»

Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес поделился ожиданиями от матча 31-го тура АПЛ против «Сандерленда». «Сороки» проиграли шесть последних встреч с «Сандерлендом», что является антирекордом этого дерби.

«Думаю, мы можем изменить это на выходных. Все меняется, и я надеюсь, что счет будет в нашу пользу.

Я уверен, что если мы выиграем этот матч, то команда отреагирует на это. Они поверят в себя, и это может помочь, несомненно.

Положение обеих команд означает, что это не только дерби – это еще и возможность подняться со дна таблицы. Так что для каждого из нас этот матч очень важен», – сказал Бенитес.