«Реал» может включить Бензема в сделку по Морате

Нападающий «Реала» Карим Бензема может стать частью сделки по выкупу мадридцами форварда «Ювентуса» Альваро Мораты.

Летом 2014 года Мората перешел в туринский клуб из «Реала», однако испанцы сохранили за собой право выкупа, которое действительно до лета 2017 года.

Сумма выкупа Мораты зависит от его выступлений и этим летом может составить около 30 миллионов евро. Сообщается, что «Реал» может предложить «Ювентусу» включить Бензема в сделку.

Tranfermarkt оценивает рыночную стоимость Бензема в 60 миллионов евро, Мораты – в 23 миллиона. В нынешнем сезоне француз сыграл за «Реал» 25 встреч, забил 23 мяча и сделал три голевых паса, а Мората в 39 матчах за «Ювентус» отметился восемью голами и восемью результативными передачами.