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Дешам: «Дзюба – главная угроза в составе сборной России»

18 марта 2016, 17:07
13

Наставник сборной Франции Дидье Дешам выделал нападающего Артема Дзюбу в составе российской национальной команды.

«В целом, российская команда остается выдающейся футбольной величиной, там есть очень техничные футболисты. Играть с Россией непросто, так что для нас это будет качественный соперник. Мы как раз этого и искали для товарищеских матчей. Это команда, которая также прошла отбор на Евро, кроме того, она будет готовиться к домашнему чемпионату мира через два года, как мы сейчас.

[Наиболее опасен] первую очередь — нападающий, который забивает много голов. Имя — боюсь его исковеркать… Дзюба. Он очень эффективен», - сказал Дешам.

Напомним, что 29 марта Франция и Россия проведут товарищеский матч на стадионе «Стад де Франс».

Источник: ТАСС
Россия Франция Россия Зенит Дзюба Артем Дешам Дидье
Комментарии (13)
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Aztec58
1458310580
Без Халка Дзюба - лишь пустая угроза, ага.
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Vinnie Jones
1458311094
Если Крицюк будет играть - не пропустим
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Zeff
1458313913
Если кто и забьёт французам, это Кержаков.
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Garrincha58
1458315246
ну все Дзюба у нас супер-звезда
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serhz
1458315874
А! забоялись французики нашего Артёмку? -чтобы нам точно не забить надо к нему Кокорина добавить и не менять их до конца игры.
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kykyi
1458317635
Это он просто хохмит.
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Kollljan
1458318319
Дзюба хороший футболист. И дриблинг у него лучше чем у Кержакова, например.
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Диктор
1458325783
Дзюба это главный дуб наших .Ну и Кокорин -пожалуй тоже тополь.
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APchelov
1458573911
Угроза для кого? Для сборной России?
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