Дешам: «Дзюба – главная угроза в составе сборной России»

Наставник сборной Франции Дидье Дешам выделал нападающего Артема Дзюбу в составе российской национальной команды.

«В целом, российская команда остается выдающейся футбольной величиной, там есть очень техничные футболисты. Играть с Россией непросто, так что для нас это будет качественный соперник. Мы как раз этого и искали для товарищеских матчей. Это команда, которая также прошла отбор на Евро, кроме того, она будет готовиться к домашнему чемпионату мира через два года, как мы сейчас.

[Наиболее опасен] первую очередь — нападающий, который забивает много голов. Имя — боюсь его исковеркать… Дзюба. Он очень эффективен», - сказал Дешам.

Напомним, что 29 марта Франция и Россия проведут товарищеский матч на стадионе «Стад де Франс».