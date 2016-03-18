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    Объявлено время начала матчей сборной России на ЧМ-2018

    ФИФА опубликовал время начала матчей национальной сборной России на чемпионате мира в 2018-м году.

    Матч группового этапа, который состоится в Санкт-Петербурге (19 июня) начнется в 21:00 по Москве, а в Самаре (25 июня) - в 18:00 по Москве. Ранее поступала информация, что матч-открытие, в котором примут участие россияне, состоится 14 июня в Москве на стадионе «Лужники» и начнется в 18:00.

    Время начала матчей на ЧМ-2018 (московское время):

    Матч-открытие: 18:00
    16 июня: 13:00, 16:00, 19.00, 22:00
    Матчи групповой стадии: 15:00, 18:00, 21:00
    Последние матчи групповой стадии, 1/8 финала и 1/4 финала: 17:00, 21:00
    Полуфиналы: 21:00
    Матч за третье место: 17:00
    Финал: 18:00

    Источник: ФИФА

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    18.03.2016 15:59
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 18 марта 2016, 17:21

      Будем смотреть на качельки.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 18 марта 2016, 16:22

      нормально

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > REDWHITE_ 18 марта 2016, 19:33

      Тебе минусы ставят даже если ты ничего не сказал)))

      0
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