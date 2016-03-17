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    ФИФА выступила с заявлением по поводу чемпионатов мира 1998 и 2010 годов

    ФИФА опубликовала заявление, уточняющее содержание документов, направленных организацией властям США. Ранее сообщалось, что в этих документах ФИФА признала факт подкупа голосов при выборе стран-хозяек чемпионатов мира 1998 и 2010 годов.

    «Обвинительные акты США не утверждают, что чемпионаты мира были «куплены». Не утверждает этого и ФИФА. Документы, на которые полагается ФИФА в попытке вернуть средства, обвиняют исключительно отдельно взятых людей», – говорится в заявлении организации.

    Источник: ТАСС

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    17.03.2016 19:34
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +358

      Финт 17 марта 2016, 22:02

      После второго пришествия выступили ещё

      0
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      Рейтинг: +1423

      Parham 17 марта 2016, 21:02

      Хороший ответный удар наносит ФИФА!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: -161

      narkozanos 17 марта 2016, 20:18

      Да то за фигня то началась,мало того что в странах не пойми что,так ещё и в футболе началась какая то коррупция везде,причём как выяснилось,это давным давно началось

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 17 марта 2016, 19:56

      Стоят до последнего))

      0
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 17 марта 2016, 19:49

      обосрались кароч

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