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    Харитонов: «Даже в конце 90-х не припомню, чтобы так явно плавили одну из команд»

    Полузащитник «Сибири» Александр Харитонов прокомментировал скандальное судейство Игоря Низовцева в матче 26-го тура чемпионата ФНЛ против армавирского «Торпедо» (2:2)

    «Честно говоря, даже и не знаю, что сказать. Игру показывали на всю страну, можно посмотреть ключевые моменты в интернете. Я в футболе уже 17 лет, но даже в конце 90-х не припомню, чтобы так явно плавили одну из команд. Если бы Низовцев такое сотворил в домашней игре в условной Махачкале или Грозном, сомневаюсь, что он спокойно покинул бы эти города. У нас скоро чемпионат мира, а на футбол народ не ходит, после таких игр зрителей не прибавится на трибунах. Наверное, лучше в таком случае играть, как в детстве во дворе - совсем без судьи, который своими действиями завел обе команды», - сказал Харитонов.

    В этом матче «Торпедо» пробило три пенальти, а после завершения поединка на поле вспыхнула массовая драка.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.03.2016 20:08
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +222

      ДЖУZ 16 марта 2016, 23:36

      да что там махачкалу вспоминать, сколько шпартак вытягивпли вспомнить лучше))

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      Рейтинг: +11

      Каснодар 16 марта 2016, 22:15

      "Игру показывали на всю страну, можно посмотреть ключевые моменты в интернете...." Добавлю, к выше сказанному, свое видение ситуации. Всю игру не видел, но посмотрел повторы моментов с назначением пенальти.
      Первые два пенальти были 100%, 3 момент сложнее оценивать, т.к. низкое качество видео, но после нескольких просмотров пришел к выводу, что пенальти был.
      Опишу подробнее свое видение, прошу поправить если, кто-то считает иначе.
      1 момент - игрок обороны 13 номер пытается выбить мяч, но попадает по ноге игроку атаки с 87 номером (удар не сильный), но для судьи было видно, что сам удар был. 87 падает почувствовав удар, следовательно, пенальти.
      2 момент: игрок атаки 55 номер обходит игрока обороны 28 номер слева, становится первым на мяче, получает удар (т.к. 28 тянется к мячу) по внутренней поверхности правой (опорной ноги), и падает - пенальти.
      3 момент: сложно разглядеть кто первый на мяче, но все же по движениям можно понять, что игрок атаки номер 69 первым подносит ногу к мячу, ему по правой ноге ударяет игрок обороны 5 номер, от этого удара 69 заваливается под игроков обороны номер 5 и 7, нарушение на 69 номере - пенальти.

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Каснодар 17 марта 2016, 01:39

      По поводу 3 момента,посмотрел несколько раз момент,мне кажется что игрок Сибири был первым на мяче,а игрок Торпедо не успеваю к мячу просто врезался в соперника...думаю фол в атаке получился)

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      Рейтинг: +11

      Каснодар > ЖОРРО 17 марта 2016, 14:03

      Вначале тоже так показалось, но вот, что странно 69 бежит и валится только после стыка с 5 номером, а если смотреть боковой повтор, то на 01 минуте 22 секунде (ролик ну рутубе Сибирь - Торпедо, Бугуи, Пенальти, Гол, 2-2) четко видно, как 5 номер ударяет по правой ноге 69-му, судья стоял близко и все это видел, поэтому поставил пенальти без вопросов.

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      Рейтинг: +11

      Каснодар > Каснодар 17 марта 2016, 14:09

      PS поправка
      время удара на ролике = 01 минута 02 секунды (01:22 остается до конца ролика)

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      Рейтинг: +300

      Zeff 16 марта 2016, 21:44

      Карпин из 90-х. Он по другому просто не умеет.

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 16 марта 2016, 21:41

      Э-э, зачем 90-е, вспомни ключевой матч за выживание в РФПЛ Анжи - Сибирь, судейство Колобаева, и липовый пенальти в пользу Махачкалы.

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      Рейтинг: +222

      ДЖУZ 16 марта 2016, 21:33

      если бы это было в грозном, махачкале или в нальчике, здесь столько бы говна было на наши нации, вообще не в тему про футбол, а так как это сибирь и торпедо, то просто позорище))), суки!!!

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 16 марта 2016, 21:31

      Полузащитник «Амкара» Георги Пеев, получивший красную карточку в матче с «Локомотивом» (1:1 май 2015г.)), после игры раскритиковал арбитра Игоря Низовцева.
      «Я ему откровенно сказал: так судить нельзя. Разве это судья?
      По ходу игры он десять раз мог удалить постоянно бившего по ногам Тарасова, атаковавшего игроков подкатом сзади Михалика, а в итоге удалил меня», – сказал Пеев «Спорт-Экспрессу». Красная карточка Пееву была показана за претензии, высказанные арбитру после финального свистка.

      -1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Aztec58 17 марта 2016, 01:26

      НИЗовцев не меняется с тех пор))

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      Рейтинг: +91

      grigkh 16 марта 2016, 20:48

      Позорище!

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      Рейтинг: +10

      RoseDisaster 16 марта 2016, 20:38

      Посмотрим, как сегодня лысый на Камп Ноу отсудит.

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > RoseDisaster 17 марта 2016, 01:27

      Врят ли поставит три пенальти в ворота хозяев)))

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