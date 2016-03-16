Азар выйдет на поле не раньше апреля

Полузащитник «Челси» Эден Азар из-за травмы пропустит ближайшие несколько недель.

Как сообщает журналист Het Laatste Nieuws Кристоф Террье, 25-летний футболист в марте точно не выйдет на поле. В ближайшее время Федерация футбола Бельгии направит своего врача в расположение «Челси», который проверит состояние Азара. Однако уже сейчас точно известно, что хавбек не сыграет в товарищеском матче против сборной Португалии.

Ранее стало известно, что бельгиец повредил бедро из-за чего не сыграл в матче против «Эвертона» (0:2) в Кубке Англии.