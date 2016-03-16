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    Агент: «Цель Крицюка — сыграть на чемпионате Европы»

    Агент вратаря «Краснодара» Станислава Крицюка Александр Толстиков прокомментировал вызов футболиста в сборную России на товарищеские матчи с Литвой и Францией.

    — Крицюк добился своей мечты — попасть в сборную — после перехода из Португалии?

    — Это больше стечение обстоятельств. Не думаю, что за пару матчей, которые Стас провел в России, он как-то заново смог убедить тренеров сборной. За ним давно следили. Сейчас так совпало, что нужны были вратари на товарищеские матчи, и уверенная игра Стаса помогла ему получить приглашение.

    — Есть ли шанс у Станислава дебютировать за сборную в игре с Литвой?

    — Если его вызывали, наверняка, шанс сыграть у Крицюка будет. Но даже если он не выйдет на поле, очень важно будет окунуться в атмосферу сборной, познакомиться с требованиями главного тренера, пообщаться с ребятами. Если не дадут сыграть, не думаю, что Крицюк сильно расстроится, хотя, надеюсь, он шанс получит.

    — Про Евро-2016 еще рановато думать?

    — Цель Стаса — попасть на чемпионат Европы, но все будет зависеть от того, как он себя проявит сейчас в сборной, и как дальше будет выступать в РФПЛ. Конечно, Крицюк очень хочет поехать на Евро и приложит все усилия для этого.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    16.03.2016 10:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +354

      REDAT 17 марта 2016, 11:53

      Удачи нашему Льву Яшину!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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