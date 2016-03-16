«Бавария» – «Ювентус». Онлайн-трансляция

Сегодня, 16 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Ювентусом». В первой встрече была зафиксирована ничья 2:2 и сегодня гостям нужно обязательно забивать, если они хотят продолжить борьбу за трофей.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

«Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Бавария» – «Ювентус». Начало в 22:45. Не пропустите!