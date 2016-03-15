Хохлов: «Ростов» всерьез настроен на борьбу за чемпионство»

Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Хохлов поделился своим мнением о матче 20-го тура РФПЛ, в котором армейцы уступили «Ростову» (0:2) .

«Результаты «Ростова» вообще впечатляют. Если раньше фаворитом в этой паре считался ЦСКА, то сейчас я ждал напряженного матча. Очень понравилось, как «Ростов» сыграл, думаю, они заслуженно победили», – сказал Хохлов.

По мнению экс-футболиста ЦСКА, ростовчане будут до конца претендовать на чемпионство

«Ростов» уже всем показал, что он всерьез настроен на эту борьбу. Либо за Лигу чемпионов. Думаю, многие скептики поменяют свое мнение. «Ростов» будет до последнего бороться».