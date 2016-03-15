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    Манджукич отправится на матч с «Баварией», несмотря на травму

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри назвал имена футболистов, которые отправятся в Германию на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией».

    Интересно, что в списке присутствует нападающий Марио Манджукич, участие которого было под вопросом. Что касается Пауло Дибалы, Клаудио Маркизио и Джорджо Кьеллини, то они, как уже сообщалось ранее, встречу пропустят.

    Состав «Ювентуса»: Буффон, Нето, Аудеро, Ругани, Бонуччи, Лихтштайнер, Алекс Сандро, Барцальи, Эвра, Перейра, Стураро, Клеменца, Подзебон, Хедира, Погба, Эрнанес, Куадрадо, Асамоа, Дзадза, Мората, Манджукич.

    Матч «Бавария» — «Ювентус» состоится 16 марта. В первой встрече команд была зафиксирована ничья — 2:2.

    Источник: ФК «Ювентус»

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    15.03.2016 17:23
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