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    Лам: «Мы будем играть дома, а дома мы очень сильны»

    Капитан «Баварии» Филипп Лам доволен тем, как его команда сыграла в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом» (2:2). Защитник считает, что в ответной встрече именно у мюнхенцев больше шансов на успех.

    «2:2 на выезде в Турине — это великолепный результат. У нас очень, очень хорошее положение. Мы будем играть дома, а дома мы очень сильны. Мы всегда забиваем два, три, четыре мяча

    Мы говорим о прошлогоднем финалисте, это команда топ-класса. В первом матче мы убедились, что ошибки в игре с такой командой недопустимы. Эта умная итальянская команда сразу же за них наказывает.

    Мы не изменим нашу игру. Мы атакующую команда, которая стремится забивать. «Ювентус» тоже, думаю, останется верен своему стилю. Они будут играть от обороны и ждать нашей ошибки. Друг другу на высочайшем уровне будут противостоять две футбольные системы», — сказал Лам.

    Напомним, что матч «Бавария» - «Ювентус» состоится 16 марта. Начало встречи в 22:45 по мск.

    Источник: ФК «Бавария»

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    15.03.2016 15:58
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