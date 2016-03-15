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    На агента Щенникова Пушкина совершено очередное покушение

    Известный в России футбольный агент Сергей Пушкин в очередной раз стал жертвой злоумышленников. На этот раз преступники спалили автомобиль агента.

    «Ночью мне позвонили в дверь и сообщили, что горит мой автомобиль, который был припаркован у входа в мой дом. Причем, что интересно, на воздух мог взлететь весь коттеджный поселок, поскольку машина стояла около газовой магистрали. Как только автомобиль загорелся, рабочие, которые работают в соседнем доме, выбежали и стали его тушить. Только это помогло избежать более серьезных последствий. Когда авто удалось потушить, стало ясно, что работали профессионалы своего дела. Являются ли эти два покушения звеньями одной цепи — предстоит выяснить», - заявил пострадавший.

    Как сообщалось ранее, в ноябре 2015 года неизвестные совершили вооруженное нападение на Пушкина, в результате которого он был дважды ранен.

    Напомним, что Пушкин является агентом игрока сборной России Георгия Щенникова.

    Источник: Life

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    15.03.2016 14:05
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 15 марта 2016, 22:08

      Где водятся большие деньги,там же и охотники на них!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64

      Karanit 15 марта 2016, 18:00

      Интересно кому он так насолил?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      iiiiiws 15 марта 2016, 16:54

      Хорошо еще у квартиры не нас-ли!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 15 марта 2016, 16:31

      Опять Дантес?

      2
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