Куман: «Арсенал» и «Манчестер Сити» выбыли из чемпионской гонки»

Главный тренер «Саутгемптона» Рональд Куман высказал свое мнение о чемпионской гонке в английской Премьер-лиге после победы «Лестера» над «Ньюкаслом» (1:0).

«Арсенал» отстает на 11 очков, «Манчестер Сити» - на 12. Эти команды выбыли из борьбы за титул. Это будет битва между «Лестером» и «Тоттенхэмом». У «шпор» еще есть шансы, и вчерашний результат им на руку. До игры с «Ньюкаслом» у «Лестера» было три конкурента, после матча остался один. Это не может не влиять на футболистов «лис», - заявил Куман.