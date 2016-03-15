Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Куман: «Арсенал» и «Манчестер Сити» выбыли из чемпионской гонки»

    Главный тренер «Саутгемптона» Рональд Куман высказал свое мнение о чемпионской гонке в английской Премьер-лиге после победы «Лестера» над «Ньюкаслом» (1:0).

    «Арсенал» отстает на 11 очков, «Манчестер Сити» - на 12. Эти команды выбыли из борьбы за титул. Это будет битва между «Лестером» и «Тоттенхэмом». У «шпор» еще есть шансы, и вчерашний результат им на руку. До игры с «Ньюкаслом» у «Лестера» было три конкурента, после матча остался один. Это не может не влиять на футболистов «лис», - заявил Куман.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.03.2016 10:41
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +421

      LMI 15 марта 2016, 14:56

      У нас игра в запасе. Безусловно - шансы теоретические, слов нет - сами себе нагадили. Но вот непонятно брюзгливое бурчание Кумана на этот счет. С чего это? Решил приказать своим ребятам слить игры ТТХ и Лисам?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12314

      Вомбат 15 марта 2016, 11:58

      Арсенал в нее и не включался, это была иллюзия. А МС выбыл, когда они узнали про Гвардьолу. Руководители клуба должны сказать за это спасибо самим себе.

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11