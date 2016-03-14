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    Ребров: «Даже не мог предположить, что «Ростов» окажется лидером чемпионата»

    Голкипер и капитан «Спартака» Артем Ребров признался, что на момент проведения встречи восьмого тура РФПЛ против нынешнего лидера «Ростова» (1:0) он и предположить не могу, что команда с берегов Дона заберется так высоко в турнирной таблице.

    «Если честно, когда играли с «Ростовом», не думал, что они могут оказаться лидером чемпионата. Не скажу, что не воспринимал всерьез, но не предполагал, что так все сложится в итоге.

    Может ли «Ростов» выйти в Лигу чемпионов? Осталось 10 туров, чемпионат вышел на финишную прямую, сейчас уже что угодно может случиться. Они почувствовали уверенность и понимают, что на самом деле могут оказаться в Лиге чемпионов», – сказал Ребров.

    Источник: «НТВ-Плюс»

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    14.03.2016 22:45
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 14 марта 2016, 23:21

      Прикольно.

      до чего же слабо спартачи вообще и Ребров в частности разбираются в футболе.
      Сам спартач торчит на седьмом месте, причём клуб уже третий год приклеен к шестому - что в переводе на простой язык означает: клуб-середняк, безоговорочно. Но при этом Ребров даже не смог оценить силы того клуба, который возглавил гонку. Значит, слепыш и недотёпа.

      Выйти на первое мето без отлаженной игры и работающей как часики боевой дружины - невозможно. Значит, если Ребров играл против Ростова но не обнаружил выучки и потенциала клуба Бердыева -- грош цена этому Реброву. Недалёкий и неумный футболсит. Просто истинный спартаковец. Шлак.

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      Рейтинг: +30

      gutierres > ФК Зенит всея Руси 15 марта 2016, 05:26

      Ну само собой, с дивана-то оно намного виднее, почесывая, потрескавшуюся пятку, что "Ростов" мог быть в лидерах. Не надо писать искрометный бред. Когда "Спартак" играл против "Ростова" в первом круге, то не так уж и грозно они выглядели и "Спартак" победил. А такие яркие эпитеты как "слепыш", "недотепа" и т.д. по отношению к Реброву просто неуместны. Говорю как не болельщик "Спартака", а как человек уважающий мнения других людей, когда они адекватны (мнения).

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