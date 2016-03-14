Ребров: «Даже не мог предположить, что «Ростов» окажется лидером чемпионата»

Прикольно.
до чего же слабо спартачи вообще и Ребров в частности разбираются в футболе.
Сам спартач торчит на седьмом месте, причём клуб уже третий год приклеен к шестому - что в переводе на простой язык означает: клуб-середняк, безоговорочно. Но при этом Ребров даже не смог оценить силы того клуба, который возглавил гонку. Значит, слепыш и недотёпа.
Выйти на первое мето без отлаженной игры и работающей как часики боевой дружины - невозможно. Значит, если Ребров играл против Ростова но не обнаружил выучки и потенциала клуба Бердыева -- грош цена этому Реброву. Недалёкий и неумный футболсит. Просто истинный спартаковец. Шлак.
Голкипер и капитан «Спартака» Артем Ребров признался, что на момент проведения встречи восьмого тура РФПЛ против нынешнего лидера «Ростова» (1:0) он и предположить не могу, что команда с берегов Дона заберется так высоко в турнирной таблице.
«Если честно, когда играли с «Ростовом», не думал, что они могут оказаться лидером чемпионата. Не скажу, что не воспринимал всерьез, но не предполагал, что так все сложится в итоге.
Может ли «Ростов» выйти в Лигу чемпионов? Осталось 10 туров, чемпионат вышел на финишную прямую, сейчас уже что угодно может случиться. Они почувствовали уверенность и понимают, что на самом деле могут оказаться в Лиге чемпионов», – сказал Ребров.