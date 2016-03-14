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Мини-футбол. «Аврора» громит дома «Снежану-Котельники»

14 марта 2016, 15:53
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Ожидать забитых мячей в поединке между пензенской «Лагуной-УОР» и столичным «Торпедо-МАМИ» болельщикам пришлось вплоть до второго тайма сражения прямых конкурентов. На 23-й минуте сурскую дружину вывела вперeд Александра Чернова, однако москвички благодаря голам своего капитана Олеси Воробей и Анны Вороновой сумели не только отыграться, но и одержать важнейшую в споре за серебро волевую победу - 2:1.

- Думаю, что немного сказалась усталость. Первый тайм еще свежие были, а во втором немного «подсели": вперед бежим, а вернуться назад уже не хватает ни сил, ни концентрации. Наверное, в этом и есть главная недоработка, причиной которой стало обидное поражение в важнейшей игре. Будем работать, анализировать. Впереди ещe достаточное количество игр, чтобы исправить положение, - отметила вратарь «Лагуны-УОР» Мария Сурнина.

- Это была очень важная игра. Мы знали, что «Лагуна» будет очень сильно настроена и что эта команда сейчас в два раза сильнее, поэтому тренер нас настраивал очень серьeзно. Дорогу, конечно, тяжеловато перенесли, но мы очень хотели победить, потому что для нас сейчас каждая игра просто на вес золота. Мы бились и очень старались, к тому же заранее знали, что будет непросто. Пришлось серьeзно потрудиться. Думали о втором месте и о том, что сегодня нам никак нельзя проиграть. Ну и командный дух помог, конечно же... Мы собрались с девчонками, поговорили, обсудили, поэтому и выиграли! - поделилась секретом успеха игрок «Торпедо-МАМИ» Наталья Нефедкина.

Ещe более ответственный вызов предстоял в прошедшем туре подмосковной «Снежане-Котельники». Потерпевшая к тому моменту пять поражений подряд в Чемпионате России, команда Сергея Черепушина отправилась на берега Невы к по-прежнему не знающей поражений и уже обеспечившей чемпионство"Авроре». Начало поединка складывалось для гостей вполне благоприятно - подмосковный клуб сумел выйти вперeд и в последствие отыгрался после двух мячей хозяев. Однако затем цели достигали уже только удары петербурженок - сразу четыре футболистки «Авроры» Дурандина, Лебедева, Афанасова и Семенова оформили дубли, установив убедительную победу своей команды - 8:2.

Чемпионат России.14-й тур

Лагуна-УОР (Пенза) - Торпедо-МАМИ (Москва) - 1:2 (0:0)

Голы: Чернова, 22 - Воробей, 24. Воронова, 37.

Аврора (Санкт-Петербург) - Снежана-Котельники (Московская обл.) - 8:2 (5:2)

Голы: Дурандина, 5, 29. Лебедева, 6, 19. Семенова, 19, 39. Афанасова, 20, 23 - Ефипова, 3. Коржова, 7.

Источник: Бомбардир.ру
Мини-футбол
Комментарии (1)
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sir_Alex
1457962163
Аврора красивей Снежаны!
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