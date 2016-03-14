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    «Брюгге» - победитель первого этапа чемпионата Бельгии

    «Брюгге» стал победителем первого этапа чемпионата Бельгии.

    В 30-м туре команда обыграла «Оуд-Хеверли» (1:0) и теперь в ее активе 64 очка, что на четыре больше, чем у ближайшего преследователя «Гента».

    Впереди у команд турнир по системе плей-офф. Первая шестерка продолжит борьбу за чемпионский титул, команды, занявшие по места с 7-го по 14-е, будут бороться за одну путевку в Лигу Европы, а оставшиеся клубы определят тех, кто покинет чемпионат.

    В первой шестерки места заняли «Брюгге», «Гент», «Андерлехт», «Остенде», «Генк» и «Зюлте-Варегем».

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.03.2016 12:56
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