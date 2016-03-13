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    Ловчев: «Ростову» тяжело будет сохранить место в зоне Лиге чемпионов»

    Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился мнением о турнирных перспективах «Ростова» в нынешнем сезоне. Напомним, на данный момент команда занимает первое место в турнирной таблице РФПЛ.

    – «Ростов» первый в таблице. Надолго ли?

    – Все зависит от команд более классных, чем «Ростов». Если там не возникнет внутренних проблем, и игроки высокого уровня постепенно выйдут на свой уровень, «Ростову» тяжело будет сохранить место в зоне Лиге чемпионов. Вскоре, через пару туров, все наберут форму, и там на первый план выйдет исполнительское мастерство. Но козыри у «Ростова» серьезные – физика, настрой и бесстрашие, опыт (все-таки Нобоа и Навас становились уже чемпионом страны и знают, как этого добиться) и, конечно, тренер.

    Источник: «Советский спорт»

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    13.03.2016 20:08
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +92

      taben 14 марта 2016, 00:16

      Да ну кто там выше классом? Халк?! это покажет игра Ростов-Зенит очень скоро. Остальные персонажи, типа Мусы, Дзюбы, ЗэЛуиша, Промиса, Хенти ничем не отличаются сейчас от Полоза, Азмуна, да даже Бухарыча. Решает организация и командная игра. На ЦСКА тоже ставили все, и где чего они добились? Подождем и увидим, как сельмаши сыграют дома с бомжами, лохоматами и пищевиками. А дальше риторика может кардинально изменится.

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      Рейтинг: +1297

      compka 13 марта 2016, 23:07

      тяжело будет если вступит в игру административный ресурс

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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > compka 14 марта 2016, 09:39

      Вот этого и не хотелось бы вообще. Если проиграем так чтобы по делу и на классе, а не из-за судеек.

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      Рейтинг: +50

      edubokom 13 марта 2016, 22:43

      Уважаю Ростов и его тренера. И думаю, что они достойны чемпионства не меньше чем МЫ. Пусть всё будет честно. ЦСКА наберёт больше очков,уверен в этом.

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      Рейтинг: +10

      ason29 13 марта 2016, 20:31

      Навас,нобоа,и Бухаров

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