Ловчев: «Ростову» тяжело будет сохранить место в зоне Лиге чемпионов»

Да ну кто там выше классом? Халк?! это покажет игра Ростов-Зенит очень скоро. Остальные персонажи, типа Мусы, Дзюбы, ЗэЛуиша, Промиса, Хенти ничем не отличаются сейчас от Полоза, Азмуна, да даже Бухарыча. Решает организация и командная игра. На ЦСКА тоже ставили все, и где чего они добились? Подождем и увидим, как сельмаши сыграют дома с бомжами, лохоматами и пищевиками. А дальше риторика может кардинально изменится.
Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился мнением о турнирных перспективах «Ростова» в нынешнем сезоне. Напомним, на данный момент команда занимает первое место в турнирной таблице РФПЛ.
– «Ростов» первый в таблице. Надолго ли?
– Все зависит от команд более классных, чем «Ростов». Если там не возникнет внутренних проблем, и игроки высокого уровня постепенно выйдут на свой уровень, «Ростову» тяжело будет сохранить место в зоне Лиге чемпионов. Вскоре, через пару туров, все наберут форму, и там на первый план выйдет исполнительское мастерство. Но козыри у «Ростова» серьезные – физика, настрой и бесстрашие, опыт (все-таки Нобоа и Навас становились уже чемпионом страны и знают, как этого добиться) и, конечно, тренер.