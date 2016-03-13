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    Терехин: «Пенальти вообще не было, «Спартак» выиграл у «Амкара» за счет судьи»

    Бывший нападающий московских «Динамо» и «Локомотива» Олег Терехин поделился своими впечатлениями от игры 20 тура российской Премьер-лиги «Спартак» - «Амкар» (2:1).

    «Пенальти вообще не было, это бред! Это неправильно, зачем такой матч портить? «Амкар» ни в чем не уступал. Где-то чего-то как-то руку положил... До этого тогда и в ворота «Спартака» можно было ставить пенальти. Эта победа - дутая. «Спартак» выиграл не по игре. Думаю, люди, которые немножко разбираются в футболе, будут говорить то же самое. После ЦСКА было столько высказываний, что мы сейчас куда-то чего-то... Ну и чего? За счет судьи выиграли. Бывает, что атакуешь, бьешь по штангам, не забиваешь... А тут - ничего.

    Причины такой игры? Не знаю, пусть сами разбираются. Знаю одно - как не было игры до перерыва, так нет ее и сейчас. Натужная победа над «Амкаром» за счет судьи - это бред. «Ростов» в пример: вышли как, извиняюсь, собаки. Спартаковцы же ходили, отдавали какие-то передачи. Не было видно, что люди хотели реабилитироваться после дерби, выйти, загнать «Амкар». Ничего - спасибо судье. Сейчас будут рассказывать, что пенальти был правильный, но я про игру говорю. Счет не по игре. Совершенно равная игра», - заявил Терехин.

    Источник: Rusfootball.info

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    13.03.2016 14:44
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +429

      proеzd2 14 марта 2016, 18:51

      не понятно за шо он говорит.

      0
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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 14 марта 2016, 16:43

      Глава департамента судейства и инспектирования Валентин Иванов прокомментировал:Это пенальти, арбитр принял верное решение.
      Ты кто Терёхин ???

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 14 марта 2016, 16:04

      "Где-то чего-то как-то руку положил..." - полную хрень несёт бывший нападающий!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 13 марта 2016, 21:56

      Терёхин? Это который опу рвал за ФК Терек им. Кадырова А.?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6089

      subbotaspartak 13 марта 2016, 19:13

      Победа конечно неожиданна, много пеналек не за что, много не назначают, но это футбол, а не балет

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 13 марта 2016, 18:21

      Вот интересно если в твою бытность тебя бы так за шею обняли и тянули бы назад,ты как бы говорил о пенальти,наверно встал бы и честно признался бы-нет нет нет,это разве нарушение,не ставьте им пендаль.Фуфло ты а не футболист.

      4
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      Рейтинг: +112

      Apocalypse 13 марта 2016, 18:05

      Привет, куда-то чего-то!

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 13 марта 2016, 17:13

      Вот только вью алкаша здесь и не хватало)))
      Он за стакан портвейна, что хочешь скажет.

      1
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      Рейтинг: +26750

      slavutiq70 13 марта 2016, 15:47

      Ну если держать игрока в штрафной еоторому отдают пас не пенальти то за что тогда довать пенальти??????

      2
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      Рейтинг: +11

      Татошка 13 марта 2016, 15:41

      главная загадка рфпл , как при отвратительной игре спартака , он набирает очки и занимает высокие места

      -2
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