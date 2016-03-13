Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Спаллетти: «Джеко придется умолять меня, чтобы выйти на поле»

    Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти заявил, что недоволен отношением к работе боснийского нападающего команды Эдина Джеко.

    «Все, что произойдет до конца сезона, будет иметь значение, когда в мае мы начнем принимать (кадровые) решения. Никто не может позволить себе почивать на лаврах. Я имею в виду отношение футболистов к игре, а не только упущенные голевые моменты. Я говорю и о защитниках, которые позволяли забивать, и о полузащитниках, которые забывали им помогать.

    Учитывая отношение и поведение Джеко, ему придется умолять меня, чтобы выйти на поле в матче с «Удинезе». Я могу сделать ему одолжение, поставив его в состав, но дальше все будет зависеть от него», - сказал Спаллетти.

    Источник: Eurosport.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.03.2016 09:02
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +16

      n1981 13 марта 2016, 10:20

      Думбие настоящего шанса не давали,зато взяли дерево,которое Пеллегрини сразу раскусил.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11