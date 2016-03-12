Вместо запланированного выходного, Бенитес созвал игроков «Ньюкасла» на тренировку

Новый наставник «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес отменил запланированный выходной для игроков команды через час после того, как был назначен на пост главного тренера.

Несмотря на то, что футболисты «сорок» должны были отдыхать в пятницу, испанский специалист собрал команду, чтобы провести дебютную тренировку под своим руководством. Причем, сделал он это в срочном порядке.

Напомним, что Бенитес вчера 11-го марта был назначен главным тренером «Ньюкасла». Перед ним стоит задача не допустить вылета команды в низший дивизион.