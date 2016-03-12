Стали известны финансовые детали контракта Бенитеса с «Ньюкаслом»

Стали известны некоторые подробности соглашения Рафаэля Бенитеса с «Ньюкаслом».

По информации источника, испанского специалиста ждет бонус в размере 3 миллионов фунтов, если под его руководством команда избежит вылета из АПЛ в текущем сезоне.

Также стала известна и постоянная зарплата испанца. Она составляет 6 миллионов фунтов в год.

Отметим, что «Ньюкасл» в данный момент расположился на 19-й строчке турнирной таблицы АПЛ.