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    Стали известны финансовые детали контракта Бенитеса с «Ньюкаслом»

    Стали известны некоторые подробности соглашения Рафаэля Бенитеса с «Ньюкаслом».

    По информации источника, испанского специалиста ждет бонус в размере 3 миллионов фунтов, если под его руководством команда избежит вылета из АПЛ в текущем сезоне.

    Также стала известна и постоянная зарплата испанца. Она составляет 6 миллионов фунтов в год.

    Отметим, что «Ньюкасл» в данный момент расположился на 19-й строчке турнирной таблицы АПЛ.

    Источник: Goal.com

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    12.03.2016 11:56
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +624

      juvseriy 12 марта 2016, 15:15

      А если Ньюкасл все таки вылетит, какие условия? В чемпионшипе врятли он согласиться работать, не его уровень.

      0
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      Рейтинг: +40

      007R 12 марта 2016, 13:59

      развалит ньюкасл

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1055

      3ton 12 марта 2016, 12:05

      в Реале 4 млн. получал )) тут 6 млн. да еще фунтов

      1
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka > 3ton 12 марта 2016, 14:41

      Пошел на повышение?

      0
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