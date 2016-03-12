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    «Ювентус» установил рекорд Серии А, Буффон – в четырех минутах от индивидуального рекорда

    В матче 29-го тура Серии А «Ювентус» обыграл «Сассуоло» со счетом 1:0.

    Таким образом, подопечные Массимилиано Аллегри не пропускают уже на протяжении десяти игр чемпионата Италии, что является абсолютным рекордом.

    При этом голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон сохраняет свои ворота в неприкосновенности на протяжении 926 минут – это второй показатель в истории лиги. Первое место занимает бывший вратарь «Милана» Себастьяно Росси, который в сезоне-1993/94 не пропускал в течение 929 игровых минут.

    Таким образом, Буффон может установить индивидуальный рекорд в самом начале матча 30-го тура против «Торино».

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.03.2016 01:12
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 12 марта 2016, 11:59

      Главный тренер Торино даст такую установку своим игрокам: очень забить в первые три минуты матча,нужно не дать нашему злейшему врагу сделать вратарский рекорд!И вся команда побежит забивать...хахахха

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 12 марта 2016, 11:57

      Круть!А ещё круче будет,когда Буффон установит рекорд в Туринском дерби!!!!

      0
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      Рейтинг: +407

      18JG 12 марта 2016, 11:32

      Я буду дико ржать, если "Торино" положит "Юве" голешник в первые 4 минуты матча.

      2
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      Рейтинг: +58

      Rash_0559 12 марта 2016, 06:52

      Буфонище!!!

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