Бенитес: «Я возглавил легендарный английский клуб, задача – остаться в АПЛ»

Новый главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес поделился впечатлениями от назначения на этот пост и рассказал о стоящих перед ним задачах.

«Я рад подтвердить, что возглавил легендарный английский клуб. Передо мной стоит серьезная задача – оставить команду в АПЛ.

Это станет вызовом не только для меня и моего штаба, но и для игроков, самого клуба и его болельщиков.

Все мы должны должны сделать рывок в одном направлении и держать в уме одну цель. По этой причине я хочу попросить у вас полной поддержки, что поможет нам успешно решить задачу.

Лично для меня эта работа означает возвращение в АПЛ, где я буду ближе к своему дому и семье. Я не мог бы быть счастливее», – сказал Бенитес.