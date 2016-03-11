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    Бенитес: «Я возглавил легендарный английский клуб, задача – остаться в АПЛ»

    Новый главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес поделился впечатлениями от назначения на этот пост и рассказал о стоящих перед ним задачах.

    «Я рад подтвердить, что возглавил легендарный английский клуб. Передо мной стоит серьезная задача – оставить команду в АПЛ.

    Это станет вызовом не только для меня и моего штаба, но и для игроков, самого клуба и его болельщиков.

    Все мы должны должны сделать рывок в одном направлении и держать в уме одну цель. По этой причине я хочу попросить у вас полной поддержки, что поможет нам успешно решить задачу.

    Лично для меня эта работа означает возвращение в АПЛ, где я буду ближе к своему дому и семье. Я не мог бы быть счастливее», – сказал Бенитес.

    Источник: ФК «Ньюкасл»

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    11.03.2016 19:11
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